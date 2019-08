União produz asfalto pela primeira vez e dá início a operação tapa-buracos

A gestão municipal de União deu início a mais uma importante obra nesta sexta-feira (23). Após a conclusão da instalação da usina de asfalto do município, os trabalhos foram iniciados e a produção de asfalto segue sendo realizada a todo o vapor. É a primeira vez que se produz asfalto próprio em União.

Além da produção do asfalto, as obras da operação tapa-buracos também foram iniciadas. As ruas do centro da cidade serão as primeiras a serem contempladas, em seguida a operação segue nas demais vias de União. A Avenida Filinto Rego já está recebendo as intervenções.

“Esta é uma grande conquista para o povo de União. É uma obra que vinha sendo muito aguardada e conseguimos dar início hoje. Com isso a nossa cidade vai ter uma nova cara nos próximos dias, pois vamos eliminar os buracos e os trechos que estão ruins, ofertando mais mobilidade para toda a população”, disse o prefeito, Dr. Paulo Henrique, que acompanhou de perto o início dos trabalhos.

Mais asfalto

O gestor lembrou ainda que a cidade será contemplada em breve com mais uma etapa da obra de asfaltamento, em parceria com o Governo do Estado. “Já construímos cerca de 3 km de asfaltamento, e outros 6 km ainda serão feitos, contemplando várias ruas importantes do município. Quem ganha com isso é o povo da nossa querida cidade. É mais mobilidade, mais desenvolvimento e mais progresso para União!”, pontuou.