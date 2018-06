União participa em curso de formação para gestores da alimentação escolar

União teve representação no Curso de Formação para atores do PNAE, realizado pelo Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE), na UFPI. A nutricionista, Raquel Saraiva, do setor de nutrição escolar da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) esteve participando do evento, representando o município.



O curso que teve início ainda no mês de maio foi direcionado para nutricionistas, gestores e presidentes de Conselhos de Alimentação Escolar–CAE. O projeto foi realizado como parte das atividades de ensino propostas pelo Projeto “Estudo de práticas de vida saudável com estudantes de ensino fundamental, creches e EJA, na perspectiva da promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional”.

O curso teve carga horária de 40 horas e foi estruturado em quatro encontros (oficinas) e a abertura ocorreu no Auditório do Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Piauí, com a Coordenadora e Subcoordenadora do CECANE-UFPI Profª. Dra. Marize Melo dos Santos e Profª. Dra. Cecília Maria Resende de Carvalho e contou com a presença do Profº. Dr. José Arimatea Barros Bezerra – UFC.

Para Raquel, o curso veio para somar aos conhecimentos e práticas no exercício da sua profissão junto a Secretaria de Educação. “Durante o curso foram abordadas várias temáticas referentes a educação alimentar e nutricional, foi uma oportunidade para troca de experiências e enriquecimento daquilo que já vivenciamos no cotidiano. A Prefeitura de Uniao, por intermédio da Secretaria de Municipal de Educação, deu total apoio a nossa participação neste curso que é de grande importância”, frisou.

