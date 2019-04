União não terá contas bloqueadas pelo TCE-PI

O Procurador Geral do município, Dr. Pedro Costa, esteve na manhã desta sexta-feira na sede do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI) e esclareceu sobre notícia que vem circulando nas redes, informando que o município teria suas contas bloqueadas pelo órgão.

Na oportunidade, o procurador fez um vídeo em que explica a realidade da situação. “Fomos surpreendidos com a informação do suposto bloqueio das contas do município. União tem feito a prestação de contas todos os meses, dentro do prazo legal. Estivemos no TCE, conversamos com os técnicos e eles afirmaram que houve uma inconsistência no sistema. Eles reconhecem que União vem prestando contas dentro do prazo legal. Em razão disso, para a felicidade dos unionenses, as contas não serão bloqueadas”, destacou.