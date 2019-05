União está recebendo seminários de implantação do Acessuas Trabalho

União está recebendo o Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas). A iniciativa está sendo implantada pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), que está percorrendo os principais polos levando informações.



Na manhã desta terça-feira (21), a região de David Caldas recebeu o seminário sobre o projeto. O evento contou com a presença do prefeito municipal, Dr. Paulo Henrique; da secretária de Assistência Social e Cidadania, Martina Cavalcante; de servidores municipais e da comunidade local. Outros seminários serão realizados nos próximos dias nas comunidades: Divinópolis, Buriti Alegre, Novo Nilo e zona urbana.

O programa busca a autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência Social, por meio da integração ao mundo do trabalho. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações de articulação de políticas públicas e de mobilização, encaminhamento e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para acesso a oportunidades afeitas ao trabalho e emprego.

Para o prefeito, Dr. Paulo Henrique, a iniciativa leva mais oportunidade e qualificação. “É uma ação de inclusão produtiva que vai ofertar mais oportunidade e mais qualificação aos jovens de União. Queremos atingir cerca de 500 jovens com este programa e estamos felizes com a possibilidade de contribuir com essas pessoas, incentivando e fortalecendo o acesso aos direitos sociais”, destacou o gestor.

A secretária, Martina Cavalcante, destacou a importância do programa. “É mais uma grande oportunidade para estes jovens de nossa cidade. Uma iniciativa que visa, por meio de parcerias e estratégias, incentivar a qualificação da mão de obra na busca por inserção no mercado de trabalho. Estamos otimistas e somos gratos à gestão municipal pelo apoio e parceria em mais esta empreitada”, pontuou.

Ações do Acessuas

- Promoção de estratégias, ações e medidas para enfrentar a pobreza, por meio de identificação e sensibilização de usuários;

- Desenvolvimento de habilidades e orientação para os usuários; acesso a oportunidades por meio do encaminhamento de usuários;

- Monitoramento do percurso dos usuários no acesso ao mundo do trabalho;

- Articulação com outros programas e serviços da assistência social e de demais áreas, como saúde, educação e trabalho; acompanhar usuários que ingressem no mundo do trabalho, dentre outras ações.