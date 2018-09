União conta com projeto de coleta seletiva do lixo

A Prefeitura Municipal de União adquiriu, através das Secretarias de Obras, Agricultura e Meio Ambiente, lixeiras para coleta de lixo seletivo. A ação é um dos primeiros passos de um olhar voltado para o cuidado com o meio ambiente que nunca teve os devidos cuidados em União. As lixeiras já foram instaladas na Avenida Filinto Rêgo e em algumas praças da cidade.



Para o prefeito, Dr. Paulo Henrique, a ação é de grande importância. “É mais uma forma de otimizar a coleta do lixo em nossa cidade. Estamos trabalhando para melhorar a cada dia a nossa limpeza pública e esta campanha da coleta seletiva veio para somar a este processo. Outras ações serão realizadas para melhorar mais”, destacou.

O secretário de Agricultura, Amaury Rachid, destacou a parceria entre as secretarias. “A parceria garante ações como esta para conscientização da população. Estamos juntos na busca por soluções para os problemas do município e a limpeza pública passa diretamente pelas ações da pasta do Meio Ambiente”, informou.

"É o primeiro passo para adequar União a lei ambiental que nunca foi respeitada no nosso município. Agora, estamos começando a Educação Ambiental nas escolas, distribuição de folhetos, buscando a conscientização da população. A gestão já contratou uma empresa que faz a limpeza no município, inclusive com dois veículos novos. Pedimos a consciência da população em usar de maneira correta as lixeiras, separando o lixo de acordo com cada tipo", comentou David Miranda, assessor da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

Ascom