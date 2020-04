União confirma o segundo caso de Covid-19

Na noite desta segunda-feira (20), a Prefeitura Municipal de União, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou o segundo caso de Covid-19 no município.

O primeiro caso foi confirmado na noite do sábado (19) pelo prefeito, Dr. Paulo Henrique, em vídeo nas redes sociais. Os dois casos estão sendo monitorados pelas equipes de Saúde, que estão cumprindo os protocolos recomendados pelas autoridades em Saúde do Estado e do país.

O gestor refez o apelo para que a população fique em casa e evite aglomerações. “Vamos seguir as recomendações, evitar aglomerações e manter os hábitos de higiene que são necessários para evitar o contágio pelo vírus. Peço a todos que colaborem, que entendam a importância do isolamento social. Estamos realizando uma série de ações para intensificar a higienização nos locais públicos da cidade, além da distribuição de máscaras. Nossas equipes também têm atuado incansavelmente para conscientizar a população sobre a adoção do distanciamento social”, citou.