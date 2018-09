União atinge média histórica no IDEB e avança na Educação

O município de União registrou em 2017 uma média histórica no IDEB. Alcançou previamente a nota de 4.7, projetada somente para o ano de 2019, com isso a cidade se destacou e ficou em 7º lugar entre os municípios piauienses com mais de 20 mil habitantes.



A conquista foi recebida e celebrada pela gestão municipal e também pelos profissionais envolvidos na Educação do município. O secretário municipal de Educação, Marcone Martins, atribui a conquista a uma soma de esforços e ações realizadas nos últimos meses na Educação que é ofertada na rede municipal de ensino.

“Não podemos deixar de destacar o empenho dos profissionais da Educação do município... Professores, diretores e todos aqueles envolvidos. A gestão está trabalhando em parceria com estes profissionais para fortalecer e melhorar a qualidade da nossa Educação. É um trabalho de formiguinha, mas já estamos vendo os resultados e colhendo os frutos”, frisou.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, comemorou a notícia e destacou os avanços na Educação. “Tomamos algumas medidas e continuamos fazendo estudos aprofundados na nossa Educação, buscando parcerias e formas de melhorar ainda mais. É importante destacar o nosso trabalho sempre em parceria com os professores e servidores da Educação, sabemos do esforço e do compromisso de cada um. Alcançamos esta meta em 2017, queremos avançar mais este ano de 2018 e assim sucessivamente. Quem ganha com isso são os nossos estudantes e a população unionense!”, destaca.

Secretário Marcone Martins e prefeito, Dr. Paulo Henrique

Ascom