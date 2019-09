União 166 anos | Passeio ciclístico terá sorteio de bicicleta e brindes

Dentro da programação do Aniversário de 166 anos de União a população poderá participar de um passeio ciclístico e ainda concorrer a prêmios.

O Passeio Ciclístico acontece na terça-feira (17), às 7h, e tem concentração de partida no Bar Fim de Tarde, no bairro Vila Nova Conquista.

Premiações

A bicicleta que for mais bem colocada e o ciclista que for vestido à caráter participará do sorteio de brindes. Haverá ainda o sorteio de uma bicicleta para todos os participantes.

Toda a população é convidada a participar!