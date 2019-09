União 166 Anos | Missa, desfile e corte do bolo encerraram a programação

Para finalizar com ‘chave de ouro’ a programação alusiva aos 166 anos de União, uma missa em ação de graças foi realizada na Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios, na tarde desta terça-feira (17).

Centenas de pessoas participaram da celebração que foi comandada pelos padres Ângelo e João Moura. O momento religioso contou com a presença do prefeito, Dr. Paulo Henrique; do vice-prefeito, Lauro Nery e sua esposa Fabilene Borges; o ex-prefeito, Gervásio Filho e sua esposa Teresinha Costa; da vereadora Eliane Costa; secretários e servidores municipais e a comunidade em geral.

Após a missa, todos participaram do corte do bolo e cantaram juntos os parabéns para o município.

Desfile

Outro ponto alto da programação realizada ontem foi o desfile das bandas Marciais e dos pelotões mirins, que percorreram ruas do centro da cidade até a Praça Barão de Gurgueia (Praça da Igreja). As escolas da U. E. José Costa e escolas Fanfarra das Artes Prof. Paulo Resende e Banda Marcial Origem, de Teresina, abrilhantaram o momento.

DESFILE