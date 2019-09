União 166 anos | Gestão inaugura reforma da U. E. Padre Luís Brasileiro

Segue a programação do aniversário dos 166 anos de emancipação política de União. Na manhã desta segunda-feira (16), a gestão municipal realizou a inauguração das novas instalações da Unidade Escolar Padre Luís Brasileiro.

Uma das escolas mais antigas do município, com 41 anos de existência, recebeu ampla reforma e cobertura do pátio. A reforma e modernização dos espaços era uma reivindicação da comunidade, que agora foi atendida pela gestão administrativa do município.

“Estamos felizes por mais esta conquista! Esta escola é uma referencia para toda a cidade e estava realmente precisando dessa melhoria. Quem ganha com isso é o povo de União, os estudantes, professores e pais de alunos. A escola está linda, com espaços modernos e mais dignos para todos. É mais uma obra feita com recursos próprios do nosso município”, citou o prefeito, Dr. Paulo Henrique.

O secretário de Educação, Marcone Martins, também falou sobre os benefícios do trabalho feito na escola. “Era uma reivindicação de toda a comunidade escolar e com esforço e a sensibilidade do nosso prefeito, conseguimos atender. A escola está ganhando outra vida, ofertando espaços melhores para a oferta do ensino aos professores e alunos. União está mais uma vez de parabéns!”, destacou.

Katiane Silva, que é mão de um aluno da escola, citou a expectativa com a obra. “Minha expectativa após essa reforma é das melhores. Meu filho está muito ansioso para retornar aos estudos, ele adora todos os professores e a direção é maravilhosa. Eu estudei aqui e por isso resolvi colocar meu filho para estudar aqui também”, disse.