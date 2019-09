União 166 Anos | Gestão inaugura novo setor de urgências do HMU

Realizou-se na manhã desta segunda-feira (16) a inauguração das novas instalações do setor de urgências e emergências do Hospital Municipal de União. A inauguração desta etapa é parte da programação em comemoração aos 166 anos de emancipação política de União.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, citou a alegria de avançar mais uma vez na Saúde. “É um passo muito importante que estamos dando na Saúde do nosso município. Este espaço, completamente reformado e modernizado vai oferecer mais comodidade e possibilitará melhoria e mais agilidade nos atendimentos que serão realizados. O próximo passo é entregarmos o centro cirúrgico e em seguida, reformar toda a outra parte do hospital”, disse o gestor.

O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, representou o Governador Wellington Dias e a vice-governadora Regina Sousa na solenidade. Ele citou a satisfação na parceria entre governo e município. “Aqui nós estamos entregando um espaço novo todo adequado para que o povo possa ter um novo serviço de urgência e emergência e que atenda os anseios da população. É fruto de parcerias entre o município e o Governo, então União está de parabéns!”, disse.

O deputado estadual Georgiano Neto, “É alegria e satisfação estar aqui e entregar mais este beneficio que ajudará a melhorar a vida das pessoas. Tenho visto aqui um vasto calendário de atividades, inaugurações que trazem melhorias para a população. União está de parabéns e reafirmo a parceria do nosso mandato em prol de mais benefícios para a cidade”, disse.

A diretora do hospital, Thayrine Pimentel, citou a satisfação em entregar o espaço para a população. “A estrutura está aconchegante, está belíssima! Nosso desejo de hoje é agradecer ao prefeito e a todos os envolvidos para que fosse possível a entrega deste novo espaço que beneficiará diretamente a população de União”, disse.

A solenidade que marcou a inauguração do espaço contou com a presença do prefeito de União, Dr. Paulo Henrique; do vice-prefeito Lauro Nery; do ex-prefeito Gervásio Filho; do senador Marcelo Castro; dos deputados Georgiano Neto e Júlio César; do secretário estadual de Saúde, Florentino Neto; de vereadores, secretários municipais e servidores.