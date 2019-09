União 166 anos | Café da manhã no mercado marca início das comemorações

Na manhã deste domingo (15), o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, e uma comitiva estiveram visitando o Mercado Público Municipal. Na oportunidade, o gestor tomou café e conversou com os vendedores que trabalham no espaço.

O café foi aberto ao público e marcou o início das comemorações em alusão aos 166 anos de emancipação política do município. A programação, iniciada ontem, segue até esta terça-feira (17) com outras atividades.

“Uma oportunidade bastante gratificante para nós. É sempre bom vir ao mercado, reencontrar amigos, conversar com eles e ouvir as demandas dos vendedores e também da população. Aproveito para reforçar o convite a todos os unionenses para as demais atividades do aniversário de União”, disse o gestor.