Um dos assaltantes que baleou cabeleiro é preso pela Polícia de União

Após investigação do assalto ocorrida nessa quarta-feira (15), que deixou proprietário de salão de beleza baleado com dois tiros. Policiais de União prenderam um dos acusados identificados por Júlio de 19 anos de idade. De acorda com a polícia, o acusado teria confessado a participação, mas negou ter feito os disparos e disse ainda que a arma que usada no assalto ficou com seu comparsa.



A prisão aconteceu na zona rural de Lagoa Alegre, conhecido por Pau Chapada, no meio desta tarde, após vários policias Militares e Civil seguirem paredeiro de um dos acusados. Na chegada ao 20º DP muitos pessoas aplaudiram o trabalho dos policias. O delegado falou aos presentes que esse será um amigo para o resto da vida, referindo-se ao Capitão Luz.

O assalto com o cabeleireiro Bruno Fernandes aconteceu em seu salão, localizado na Rua Ayrton Senna, no bairro São Judas, por volta das 11:40 h da manhã desta quinta-feira,(15). Bruno foi socorrido para o Hospital local, onde recebeu os primeiros socorros e transferido para Teresina consciente acompanhado por uma mèdica e uma enfermeira.

No início da noite, Bruno foi operado para retirada de duas balas, que atigiram próximo ao pescoço e outra nas costa, uma das balas atingiu o pulmão. Pela manhã desta sexta-feira (16) conversei com a esposa dele que relatou está melhor, já se alimentou e conversou, e deve receber alta até segunda-feira, (19).

Ossian Mello