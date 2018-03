Trilha Estanhado realizará sua 10ª Edição em União

Será dia 15 de abril com muita lama, riachos, morros, calor, matos e diversão que vai acontecer a 10ª edição da Trilha do Estanhado, um dos maiores eventos esportivo na cidade, mais de 100 pilotos de motos e quadriciclos devem participar, evento esse que conta com boa estrutura e apoio aos participantes.



O evento inicia no posto Parente às 7 horas do domingo, dia 15 de abril, com um café da manhã bem elaborado para os participantes, em seguida sua largada às 8 horas percorrendo algumas ruas de União, logo após entrando no primeiro trecho de muita lama e estrada com difícil acesso, mas para estes aventureiros, isso é pouco.

“Os trilheiros irão encontrar muitos obstáculos, lama, riacho e muito mais, e estamos trabalhando em equipe para realizar um evento bem organizado e temos a certeza que ntodos os paricipantes vão sentir a drenalina que só a Trilha do Estanhado sabe fazer”, destacou Leandro Figueredo, membro daorganização

Este repórter participou de algumas edições e constatou que esse evento é realmente uma aventura espetacular e que só tem elogios por parte da organização, já renovamos nossa parceria para 2018, Portal O DIA e 10ª Edição da Trilha Grupo Estanhado em União.

Ossian Mello