Torneio de Futebol em comemoração ao Dia dos Pais é realizado

Uma tarde de descontração, com futebol, sorteio de brindes e uma deliciosa feijoada. Assim foi o torneio de futebol em alusão ao mês dos pais realizado pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), para os pais dos jovens e crianças que são atendidos pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

O evento foi realizado no CT do Léo e contou com a presença do prefeito de União, Dr. Paulo Henrique Costa. "É sempre bom estar prestigiando momentos como este, de descontração, de confraternização. É importante ressaltar a figura que tem o pai na vida dos filhos. Sabemos que a mãe tem um grande papel, mas nós que somos pais também temos uma grande missão na formação do lar e da família", disse o gestor.

A secretária, Martina Cavalcante, parabenizou os participantes. "É um momento importante, onde nos reunimos com eles e aproveitamos a ocasião para mostrar um pouco do serviço que vem sendo realizado através dos CRAS. Hoje é dia de confraternizar, de diversão e também de refletirmos sobre o papel que cada um desses pais assume dentro da família", destacou.