Times unionenses se destacam em campeonatos durante o final de semana

Nesse final de semana o Secretário de Esportes de União, França, representou o prefeito, Dr. Paulo Henrique e acompanhou os times de União na Taça Cidade José de Freitas e o Torneio dos Amigos, na Localidade Canto do Saco.

No sábado em José de Freitas, Boréu e 11 de Junho, dois times de União, fizeram um jogo decisivo. O Boréu venceu o 11 de Junho por 5 a 4 e e com isso se classificando para a semifinal da competição.

Em José de Freitas, França elogiou o desempenho das equipes. “Tivemos uma partida digna de duas equipes que quiseram vencer e buscaram isso, foi um grande jogo! Vamos torcer para que União esteja na final! A Prefeitura, através da Secretaria de Esportes está sempre disposta a dar o suporte às equipes que estão representando o município fora e acompanharemos até a final, se Deus quiser!”, destacou.

No domingo, no Canto do Saco, a Secretaria de Esportes acompanhou dois jogos da segunda rodada do torneio local.

Ascom