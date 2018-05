Times unionenses passam de fase na Taça Cidade de José de Freitas

Com o apoio da Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria de Esportes, duas equipes da cidade continuam na disputa do título de campeão da Taça Cidade José de Freitas de Futsal, em José de Freitas.

Nesse final de semana o Boréu venceu a seleção de Angical do Piauí por 4 a 1. O time 11 de Junho venceu a seleção de São Gonçalo do Piauí, nos pênaltis. As duas equipes se enfrentam nas quartas de final.

O secretário de esportes de União, França, acompanhou as equipes. "Tenho acompanhado e apoiado o desempenho dos nossos representantes. Trouxemos uma sede para União, bancando os gastos com arbitragem e estamos garantido o transporte para as equipes jogarem em José de Freitas", explicou o secretário.

Ascom