Time unionense é recepcionado com homenagens

A Prefeitura Municipal de União, por meio da Secretaria de Esportes realizou no último sábado (12) o recebimento oficial do time 11 de Junho Sub 13, campeão do Circuito Piauí/Maranhão de Futsal.

Alguns atletas do time 11 de Junho e o técnico, Luís Monção, foram recepcionados no ginásio de esportes para recebimento da medalha Honra ao Mérito pela conquista do título interestadual.

O Secretário de Esportes, França, destacou a dedicação do professor Luís Monção e a parceria da Prefeitura na conquista. "O Luís Monção, que é quem treina, se dedica, quem se responsabiliza por essa garota é um grande vencedor. Nós, como gestão, demos essa força pra ele disponibilizando o transporte para todas as viagens que eles fizeram para disputar as decisões na cidade de Esperantina, que fica há três horas de viagens aqui de União".

Ascom