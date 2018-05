Time unionense conquista título do Circuito Piauí/Maranhão de Futsal

O 11 de Junho, de União, conquistou neste final de semana o título de Campeão do Circuito Piauí/Maranhão de Futsal na Categoria para atletas de até 13 anos.



O time unionense, comandado pelo Professor Luís Monção, venceu a etapa regional em União; depois, com a ajuda da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esportes, o time unionense fez duas viagens para a cidade de Esperantina. A primeira para disputar a decisão estadual e, por último, a decisão interestadual.

Na decisão geral, o 11 de Junho, representando o estado do Piauí, goleou o time Nova Geração, representante do estado do Maranhão, pelo placar de 10 a 3. A partida foi disputada em Esperantina, PI.

Ascom