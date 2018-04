Técnicos e gestores participam de I Oficina de Planejamento do Turismo

Realizou-se nos dias 25 e 26 de abril a I Oficina de Planejamento do Turismo Municipal em União. O evento é fruto de parceria entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado e teve início com solenidade de abertura no campus da UESPI de União, contando com a presença de gestores e técnicos, além da secretária de Cultura e Turismo, Patrícia Costa.



Edson Correia, que é coordenador de monitoramento e avaliação da Secretaria Estadual de Turismo foi quem acompanhou as atividades realizadas. “Trouxemos três técnicos para trabalhar com essa oficina e qualificar técnicos em turismo, meio ambiente, cultura, turismo, lazer, esporte, planejamento urbano. Nosso objetivo é repassar informações a esses gestores e técnicos em relação à atividade turística que pode ser desenvolvida aqui em União”, explicou.

A secretária de Cultura e Turismo, Patrícia Costa, destacou a importância da oficina. “União é um município com grandes atrativos turísticos e é necessário explorarmos mais esse nosso potencial. A oficina é o ‘ponta pé’ para um grande trabalho que queremos fazer com o turismo da nossa cidade. Muitas outras ações e atividades ainda serão realizadas, tudo com o objetivo de exaltar e valorizar ainda mais o nosso potencial turístico e com isso fomentar também a nossa economia”, frisou.

SOBRE A OFICINA

Além do publico especifico, a oficina também faz conectividade com a iniciativa privada, através de lideranças que atuam nas áreas de hotelaria, restaurantes, bares, eventos e junto também a sociedade civil organizada (presidentes de associações, de ONGS). A oficia foi formatada em um espaço de dois dias, concluindo com visita a áreas especificas com atratividades turísticas do município.

Ascom