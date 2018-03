Técnica da SEMASC participa de reunião sobre o Cartão Reforma

Eliene Costa, técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), representou União na reunião de orientação sobre o Cartão Reforma, ministrada pela palestrante Carolina Castelo Branco, palestrante do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social (INDES). O evento foi realizado no auditório da Associação Piauiense de Prefeitos (APPM).



O momento contou com a participação e presença de Prefeitos, representantes e técnicos dos municípios que tiraram dúvidas sobre o Cartão Reforma. O programa é uma iniciativa do Governo Federal, que tem como objetivo melhorar as condições de moradia das famílias de baixa renda por meio da concessão de subsídio para reforma, ampliação ou conclusão das unidades habitacionais. A palestrante explicou e orientou o uso do sistema de Cadastro dos projetos, para o Programa Cartão Reforma.

Ascom