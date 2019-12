Solenidade marca abertura do Campeonato Unionense de Futsal

Realizou-se na última sexta-feira (06) a abertura do Campeonato Unionense de Futsal (masculino e feminino). Uma solenidade marcou a abertura dos jogos e também a reinauguração do Ginásio de Esportes “O Pindungão”, que foi amplamente reformado.

O evento, que atraiu centenas de pessoas, também contou com a presença do prefeito da cidade, Dr. Paulo Henrique; da secretária de Esportes, Suely Medeiros; do secretário de Educação, Marcone Martins; do secretário de Desenvolvimento, França; do secretário de Agricultura, Amaury Rachid; do vereador Vicente Medeiros e do ouvidor do município, David Miranda.

“O Esporte unionense tem se tornado cada dia mais uma referencia para toda a região e estamos orgulhosos por poder prestigiar este avanço. A gestão, em parceria com a Secretaria de Esportes está sempre dialogando para incentivar mais e estar mais presente na vida dos nossos atletas”, disse o prefeito.