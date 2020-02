Solenidade marca abertura do ano letivo em União

A abertura do ano letivo de União aconteceu na manhã desta segunda-feira (10). Para marcar o início das aulas, uma solenidade foi realizada na U. E. Padre Luís de Castro Brasileiro, com discurso de autoridades e a presença dos estudantes e do corpo docente da escola.

O evento também contou com a presença do prefeito de União, Dr. Paulo Henrique; do secretário de Educação, Marcone Martins; do secretário de Agricultura, Amaury Rachid e do procurador do município, Dr. Pedro Costa.

Na ocasião, o grupo teatral UniArtes fez uma belíssima apresentação para todos os presentes.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, se pronunciou aos presentes e reafirmou o compromisso com a Educação. “A nossa Educação tem alcançado grandes resultados nos últimos anos e continuamos investindo para o fortalecimento da mesma. É visível para todos nós que a qualidade do ensino melhorou, prova disso é o nosso IDEB que vem crescendo. Reafirmo o compromisso da nossa gestão com a nossa Educação”, disse o gestor.

O secretário Marcone Martins também citou os avanços da Educação. “A gestão está comprometida em fazer da Educação de União uma referência. Estamos focados neste proposito e quem ganha com isso são os nossos alunos que contam com ambientes adequados, professores qualificados, merenda de qualidade e muito mais”, citou.