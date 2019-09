Setembro Amarelo | Roda de conversas é realizada no assentamento Tranqueiras

Seguem as atividades em alusão à campanha Setembro Amarelo em União. Nesta quarta-feira, as equipes da SEMASC e CAPS e com apoio da equipe do CREAS realizaram uma roda de conversa sobre drogas e suicídio na Associação de Moradores do Assentamento Tranqueiras.

A ação contou com a participação da secretária municipal de Ação Social e Cidadania (SEMASC), Martina Cavalcante, da coordenadora do CAPS, Hildegarda Oliveira, de servidores municipais e cerca de 100 pessoas da comunidade. Também participaram da roda de conversa o psicólogo Jaelton Jakson e a assistente social, Eliene Costa.

A secretária, Martina Cavalcante, informou que o momento foi de grande importância. “Foi um momento participativo e oportuno, onde orientamos e informamos a comunidade presente sobre os serviços oferecidos pela SEMASC, pela Saúde e também sobre a rede de atendimento voltada para a prevenção ao uso de drogas e ao suicídio”, destacou.

A campanha segue por todo o mês em União e está sendo realizada pela gestão municipal, através das secretarias de Saúde, Ação Social e Cidadania e SEMED.