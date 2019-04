Servidores participam de reunião sobre o Bolsa Família

A Prefeitura Municipal de União realizou, no dia 05 de abril, um encontro entre as secretarias municipais de Ação Social e Cidadania (SEMASC) e de Educação (SEMED). O objetivo do encontro foi a troca de informações entre os servidores. Na ocasião, foi apresentada uma nota técnica, reafirmando protocolos e procedimentos necessários ao adequado acompanhamento da frequência escolar de crianças e adolescentes beneficiárias programa no município.



“Discutimos sobre as formas de se acompanhar as condicionalidades, que são compromissos que as famílias assumem junto ao Governo Federal, nas áreas da saúde e educação, e que devem ser cumpridas para que o benefício não seja cancelado, bloqueado ou suspenso. Uma delas refere-se à Educação, pois é necessário que as crianças e adolescentes estejam regularmente em escolas da rede pública de ensino e frequentando as aulas”, explicou a secretária, Martina Cavalcante.

Na ocasião, o assessor técnico da Coordenação Municipal do CadUnico, Gustavo Araújo, explanou sobre o funcionamento do Programa Bolsa Família no município. "A articulação intersetorial na gestão do programa, especialmente nas áreas de assistência social, educação e saúde, potencializa o acompanhamento das condicionalidades e os impactos do Programa. União possui atualmente um plano de ação, que prevê diversas ações para reforçar esse monitoramento”, explica.

O próximo evento previsto envolverá a Secretaria Municipal de Saúde e as equipes da Atenção Básica.