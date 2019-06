Seminário marca atividades em alusão ao Dia do Meio Ambiente

O Seminário “Educação Ambiental e Sua Importância” marcou as atividades em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, lembrado anualmente no dia 05 de junho. O encontro reuniu estudantes das escolas da rede municipal de ensino e foi realizado no auditório do Sindicato dos Trabalhadores (STTR), pela gestão municipal, através das secretarias de Educação e Agricultura e Meio Ambiente.

Na oportunidade, os jovens participaram de conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente e os impactos negativos da ação do homem sobre ele. O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique; o secretário de Educação, Marcone Martins; a secretária de Saúde, Socorro Silva e o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Amaury Rachid, participaram do evento.

“Cuidar do meio ambiente é um dever de todos nós! Este seminário é mais uma maneira de conscientizarmos estes jovens sobre os riscos que vivemos com a não preservação da natureza e discutirmos também sobre o crescimento dos problemas ambientais. A gestão está apoiando iniciativas como esta”, destacou o prefeito, Dr. Paulo Henrique.

O secretário de Educação, Marcone Martins, destacou a importância do seminário. “Os estudantes são o futuro da nossa cidade, do nosso país e do mundo. Levar informações como estas para as escolas é de grande importância e muito necessário. Dentre os principais problemas que afetam o meio ambiente, podemos destacar o descarte inadequado de lixo, o consumo exagerado de recursos naturais, desmatamento e outros. São assuntos que merecem a nossa atenção e é isso que temos buscado realizar”, pontuou.

O secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Amaury Rachid, comentou as ações que vem sendo realizadas. "É importante que cada um faça sua parte! Estamos buscando parcerias para a realização de projetos para o município e o mesmo já está se adequando ao ICMS Ecológico. A iniciativa de levar informações e orientações para as escolas é de grande importancia e merece o nosso apoio", comentou.

Ao final do encontro, cada escola participante recebeu mudas de plantas frutíferas para que as mesmas sejam plantadas pelos estudantes.