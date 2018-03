SEMEC realiza formação sobre PNAIC e Programa Escola da Terra

Realizou-se na última sexta-feira (23) no auditório da UESPI de União uma formação sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e o Programa Escola da Terra. O evento contou com a presença do prefeito, Dr. Paulo Henrique; do secretário de Educação, Marcone Martins e dos alfabetizadores e articuladores dos referidos programas.

A formação foi ministrada pela coordenadora do PNAIC no município, professora Elenice Pinheiro. “União hoje conta com 55 professores da educação infantil, 131 do primeiro ciclo (1º ao 3º ano) e 25 articuladores do programa Novo Mais Educação. Tenho certeza que estes programas darão muito certo no município”, destacou.

O secretário de Educação, Marcone Martins, também falou da importância dos programas na educação municipal. “É uma formação importante, pois vai capacitar ainda mais os servidores sobre o PNAIC, que é um programa que visa alfabetizar os alunos na idade certa e também estamos tendo aqui o ponta pé inicial do programa Escola da Terra. Esperamos que tudo ocorra da melhor forma possível e o mais importante, que estes programas venham para somar no aprendizado dos alunos”, frisou.

Na oportunidade o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, explicou aos professores presentes sobre as mudanças que vem sendo realizadas na educação municipal. “Nossa gestão está aberta para conversas com todos, mas queremos ter um contato mais direto com os professores. Gostaria de esclarecer que não estamos retirando 2º turno de ninguém que por direito tem e aqueles que têm 20 horas e precisarem de 40 horas nós daremos, independente de cor partidária. Nossa intenção é melhorar a qualidade do ensino ofertado aos alunos de nosso município”, destacou.

BONIFICAÇÃO PARA SERVIDORES

O prefeito informou ainda sobre o projeto de estar bonificando os servidores em educação que atuam na zona rural. “No que diz respeito à educação o nosso compromisso será sempre com os professores e alunos. Já estamos fazendo um estudo para criar uma bonificação para aqueles servidores que atuam no interior. Todos vão concordar que as dificuldades dos servidores da zona rural são grandes”, explicou.

Ascom