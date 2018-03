SEMASC se reúne com pais e responsáveis de crianças e jovens do SCFV

Realizou-se entre os dias 01 e 02 de março encontros com pais e/ou responsáveis pelas crianças e adolescentes atendidos pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Os encontros aconteceram no CRAS II e também no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de União, realizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), através dos CRAS.

Durante os encontros as famílias foram orientadas sobre o que é e como funciona os serviços, quais os objetivos e o público alvo do mesmo. As famílias foram informadas também sobre as atividades que serão realizadas ao longo do ano de 2018. Na ocasião, foi realizada uma apresentação sobre as atividades já realizadas no ano de 2017 e a conselheira Jania Sousa fez explanou aos presentes sobre o trabalho do Conselho Tutelar.

A secretária Martina Costa informou sobre os objetivos das reuniões. "Temos muitas novidades para realizar com as crianças, adolescentes e idosos do SCFV em União ao longo do ano de 2018. Teremos várias oficinas para realizar e passeios, além do acompanhamento que é feito pela a equipe técnica. Este encontro promoveu uma proximidade nossa com os pais e responsáveis e a possibilidade de orienta-los sobre o trabalho que é realizado", explicou.

A reunião contou com as presenças da secretária Martina Costa, dos técnicos de referência do SCFV, os psicólogos Denise Araújo e Jaelton Jackson , além da coordenadora do SCFV , Ivonete Macedo e a conselheira tutelar Jania Sousa .O objetivo do encontro foi apresentar aos pais ou responsáveis ,a organização do SCFV .

