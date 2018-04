SEMASC realizou encontro com mulheres na localidade Mundo Novo

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) realizou no dia 12 de abril, na localidade Mundo Novo, o encontro do grupo PAIF “Rosas de Maria”. O grupo faz parte das ações do SEMASC que através do CRAS II, o promove encontros com as moradoras da localidade e em cada mês é abordado um tema.



Durante o encontro o psicólogo Jaelton Jackson, falou sobre a singularidade Feminina. As usuárias perceberam que singularidade é um termo feminino que se refere a algo ou alguém que possui a característica de ser único, que se distingue dos demais, extraordinário. Ela pode ser descrita como uma qualidade ou adjetivo atribuído a um ser vivo que seja singular, que se diferencie do restante dos seus semelhantes.

Na oportunidade, foi realizado um trabalho com algumas mulheres que apresentaram uma autoestima negativa, cujo senso de singularidade estava prejudicado, seja por relacionamentos abusivos ou outros motivo. Juntas elas puderam perceber como aumentar o amor próprio.

