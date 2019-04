SEMASC realiza oficinas de produção de ovos de páscoa

A Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania, está realizando cursos e oficinas de produção de ovos de chocolate. Os cursos foram ofertados inicialmente para mães de crianças e adolescentes que são atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), mas serão ofertados para os grupos de mulheres que são atendidos pela Secretaria nas comunidades.



A primeira etapa do curso aconteceu entre os dias 27 e 28 de março, no CRAS I, onde 60 mulheres foram atendidas com recebimento de certificado. “É uma nova oportunidade para todas elas e neste período da Semana Santa e da Páscoa, é um momento de ganhar mais confeccionando ovos e garantindo, com isso, o sustento do lar”, destacou a secretária Martina Cavalcante.

NAS COMUNIDADES

Nesta quinta-feira (04), as mulheres são atendidas pelo serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), na comunidade Vai Quem Quer, estão sendo atendidas com o curso. O curso será ofertado em outras comunidades posteriormente.