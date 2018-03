SEMASC realiza inscrições para PAIF e SCFV nas zonas urbana e rural

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania - SEMASC, por meio do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, realizou no dia 22 de fevereiro inscrições dos grupos PAIF e SCFV, na localidade Mundo Novo e na cidade de União. As inscrições são para grupos de mulheres e idosos.

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo.

"Estamos iniciando as inscrições de grupos PAIF e PAEFI, nos CRAS e CREAS, para que as famílias possam ter o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, além do acompanhamento pela a equipe técnica. Iremos ofertar também, cursos e oficinas para essas famílias", afirma a secretária Martina Cavalcante.

Ascom