SEMASC realiza evento em homenagem às mães no CRAS I

Nesta quarta-feira (09) a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) realizou um momento de confraternização com as mães de jovens e crianças atendidas pelo CRAS I. Na oportunidade, elas participaram de brincadeiras, concurso da mãe mais bonita e ainda houve momento de confraternização com lanche e distribuição de rosas e brindes.

A secretária Martina Costa, falou sobre a alegria de proporcionar o encontro. “Fizemos com todo o carinho este momento para que essas mães possam sentir o carinho, o afeito e o sentimento de gratidão. Aproveito para desejar um feliz dia das mães a todas as mães de União, não somente as mães de laços de sangue, mas todo tipo de mãe: a mãe avó, que cria os seus netos como se fossem seus filhos, a mãe irmã, a mãe adotiva... Toda aquela que exerce um papel de mãe. Um feliz dia!”, disse.





Ascom