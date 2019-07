SEMASC realiza entrega de mais um de kit de construção

No início da tarde desta terça-feira (30), a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) esteve visitando e realizando entrega de kit de construção para a família de dona Eunice Araújo Silva, residente do Bairro Nossa Senhora das Graças.

Na ocasião, o prefeito, Dr. Paulo Henrique, acompanhou as técnicas durante a visita. “É um benefício que vai possibilitar mais qualidade de vida para esta família. Para nós, que fazemos a gestão é muito gratificante poder colaborar”, disse o gestor.

Eunice foi beneficiada com 1000 tijolos, 2000 telhas, 10 sacos de cimento e 1 carrada de areia. Ela citou como pretende usar o material. “É um sonho que estou realizando. Esse material vai servir para a construção da minha casa. Só tenho mesmo é que agradecer a Deus em primeiro lugar, ao pessoal da SEMASC...”, destacou.

BENEFÍCIOS EVENTUAIS

O benefício recebido por Eunice é parte do BPC (Benefício de Prestação Continuada), que é disponibilizado pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania (SEMASC), assegurando o cumprimento do artigo nº 22 da Lei Orgânica Federal 8.742/93, que estabelece que a assistência social é direito do cidadão e dever do Estado.

Para ter acesso, o cidadão precisa dirigir-se aos Centros de Referencia em Assistência Social (CRAS) e buscar atendimento.