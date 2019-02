SEMASC realiza entrega de chuteiras para crianças e adolescentes

A Prefeitura Municipal de União, por meio da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania (SEMASC), realizou na manhã desta terça-feira (05) a entrega de chuteiras para 42 crianças e adolescentes que são acompanhadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) na localidade Divinópolis.



A solenidade de entrega foi realizada na quadra poliesportiva da localidade e contou com as presenças do prefeito de União, Dr. Paulo Henrique; da secretária, Martina Cavalcante; da vereadora Eliane Costa, das crianças e adolescentes atendidas pela SEMASC, acompanhados por seus pais ou responsáveis.

A secretária comentou a importância do incentivo às crianças e adolescentes. “Através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo estamos atendendo e mudando a realidade de muitas famílias. Essas crianças, esses jovens contam com atividades educativas e saem da ociosidade, tendo mais aprendizado, mais oportunidades e isso é realmente importante e gratificante!”, destacou.

O prefeito, Dr. Paulo, destacou a parceria com a SEMASC. “Reafirmarmos o nosso compromisso em apoiar sempre e fazer o que for possível para garantir a realização dessas atividades, destas ações que envolvem a SEMASC. É perceptível que estamos no caminho certo, colhendo bons resultados e garantindo mais cidadania, mais dignidade e ofertando mais oportunidades ao povo unionense!”, pontuou.

SOBRE O SCFV

É um serviço realizado com grupos, organizado de modo a prevenir as situações de risco social, ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Possui caráter preventivo, pautado na defesa dos direitos e desenvolvimento das capacidades e potencialidades de cada indivíduo, prevenindo situações de vulnerabilidade social.