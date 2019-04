SEMASC realiza encontro e faz homenagem para mulheres

Na manhã desta sexta-feira (29), a Prefeitura Municipal, através Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania (SEMASC) realizou um momento especial em alusão ao mês de março (mês das mulheres) e prestou homenagens a várias mulheres.



O encontro contou com a presença da promotora, Dra. Renata Márcia; da secretária, Martina Cavalcante; membros do Conselho Tutelar, membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, servidores da APAE e servidores da SEMASC e do município. Na oportunidade, a promotora ministrou uma palestra sobre a prevenção da violência doméstica contra mulheres, explanando sobre as questões legais e incentivando para que as participantes multipliquem as informações.

“Não foi somente uma confraternização, foi um momento de conhecimento sobre os nossos direitos e deveres. A mulher é presença forte na sociedade, no mercado de trabalho, na política e especialmente na família. Temos ciência de que já conquistamos muito, mais ainda há muito a se fazer, especialmente em relação ao preconceito que ainda é bastante presente no nosso meio. Agradeço a todas que contribuíram e participaram”, disse a secretária, Martina Cavalcante.

Durante o encontro foi realizado sorteio de brindes entre as participantes.





Ascom