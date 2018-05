SEMASC realiza encontro com mulheres no povoado Santa Rita

A Prefeitura Municipal de União, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) realizou no dia 23 de maio, mais uma reunião com o grupo de mulheres da localidade rural Santa Rita. O encontro foi realizado por meio da equipe do CRAS I e contou com a participação de 40 mulheres da região que participaram de confraternização em alusão ao mês das mães. O evento contou com a presença da psicóloga, Denise Araújo, das assistentes sociais Katiane Gualberto e Silvana e ainda do chefe de gabinete, Sérgio Motta.

Na oportunidade foram realizadas brincadeiras, gincana, desfile para escolha da mamãe 2018, palestras e orientações e finalizando o evento com um almoço. “Um momento em que estivemos mais próximos a essas mulheres, falando sobre a missão e a importância de ser mãe. Trocamos experiências, informações e tenho certeza que assim como foi pra nós, pra elas também foi muito gratificante”, destacou a secretária, Martina Cavalcante.





Ascom