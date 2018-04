SEMASC realiza encontro com mulheres na localidade Santa Rita

Realizou-se no dia 18 de abril, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), mais uma reunião com o grupo de mulheres da localidade Santa Rita. O encontro contou com a presença da secretária, Martina Costa, de profissionais da SEMASC e várias mulheres da região.



A secretária explanou durante o evento sobre a importância dos encontros. “É uma oportunidade onde nós, profissionais do CRAS, podemos estar mais perto dessas mulheres e conversar sobre diversos assuntos. Orientar sobre a autoestima, sobre a importância do autoexame e também interagir com elas através de atividades, brincadeiras e dinâmicas”, explicou.

O encontro que contou com dinâmicas, brincadeiras e lanche para os participantes, foi realizado sob organização de profissionais do CRAS I.

Ascom