SEMASC realiza encontro com grupo 'Rosas de Maria', através do CRAS II

A Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMASC) realizou na manhã desta quinta-feira (10) o encontro com o grupo do PAIF “Rosas de Maria”. O grupo é atendido pela equipe do CRAS II e recebeu, na oportunidade uma palestra com o tema “Amor Maior”, que trata da felicidade da mulher, ao tornar-se mãe.



Na ocasião, as participantes tiveram a oportunidade de fazer reflexões sobre ser mãe, compartilharam as dificuldades encontradas nesta missão e puderam perceber através das atividades os lados bons de ser mãe. As usuárias participaram ainda de sorteio de brindes e de um lanche, transformando esse num momento de confraternização e festividade.

Para a secretária, Martina Cavalcante, o encontro foi muito proveitoso. “É sempre construtivo estar com essas mulheres, compartilhar informações e orienta-las sobre os seus direitos e deveres. Neste período tão especial, onde se aproxima o Dia das Mães, eu desejo tudo de melhor pra elas e para todas as mães de União”, destacou.

Ascom