SEMASC realiza encontro com grupo de gestantes do CRAS I

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) realizou, por meio do CRAS I uma reunião com o grupo de gestantes “Bebê a Bordo”. O encontro aconteceu no último dia 18 na sede do CRAS, em União.



Na oportunidade, as técnicas de referência deram as boas vindas às gestantes frisando a importância da participação no grupo. “É um grupo de acolhimento e de apoio, onde essas futuras mamães recebem informações e são orientadas sobre os seus direitos e deveres, por isso é de grande importância a participação de todas elas”, disse a secretária, Martina Cavalcante.

Ao final da reunião houve a distribuição de kits de enxoval para as mamães que já se encontram no último mês de gestação.

Ascom