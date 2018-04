SEMASC realiza confraternização pascal com jovens e crianças

A Prefeitura Municipal de União, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), realizou nesta quinta-feira (04) a festa de páscoa com jovens participantes dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). O evento foi realizado na AABB de União.

Durante uma manhã de atividades, os integrantes dos serviços participaram de um momento especial com reflexão sobre o sentido da Páscoa, e ainda várias atividades: dança, gincana, lanche, sorteio de cestas com chocolates e distribuição de Ovos da Páscoa para todos.

A secretária de Assistência Social, Martina Cavalcante, comemorou a integração das crianças e adolescentes. "A Páscoa nos remete à maior história de amor que já existiu no mundo. Fizemos um momento de reflexão sobre o verdadeiro sentido desta data. Aproveitamos para partilhar, pois tínhamos crianças e jovens que nunca ganharam um ovo da páscoa, são pessoas carentes que nunca tiveram a oportunidade na vida de ter uma mesma da páscoa em sua casa. Então, nosso objetivo de hoje foi alcançado que é de unir cada vez os participantes do Serviço de Convivência", disse.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, participou do evento e falou aos presentes. “É mais uma atividade de grande importância, realizada pela equipe da SEMASC e que promove uma confraternização e integração com essas crianças e jovens. Sabemos que Páscoa é momento de reflexão e de partilha, então estamos felizes por poder contribuir com este trabalho e participar de um momento como este”, frisou.

Martina destacou ainda que, o Serviço de Convivência tem alcançado mais gente e em 2018 aumentou de uma hora para três horas cada dia de atividades no decorrer da semana.

Ascom