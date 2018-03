SEMASC realiza atividades com mulheres na localidade Santa Rita

Iniciaram-se na quarta-feira (21) as atividades com grupo de convivência de mulheres na localidade Santa Rita, zona rural de União. O encontro foi ministrado pelas técnicas de referência do CRAS I, que na oportunidade parabenizaram as participantes pelo Dia Internacional da Mulher.



O encontro que é uma iniciativa da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMASC) contou ainda com acolhimento, realização de dinâmicas e rodas de conversa sobre os direitos da mulher.

A secretária Martina Costa participou do evento e deu as boas vindas às mulheres daquela localidade. “Tivemos momentos de descontração, de troca de experiências, informação e alegria. Foi muito bom conversar com as mulheres da Santa Rita, explicar a elas sobre os seus direitos como cidadãs e realizar essas atividades que certamente vão somar bastante para todas elas”, destacou.

Ascom