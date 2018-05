SEMASC realiza atividades com mães na Localidade Mundo Novo

Seguindo as festividades em prol o dia das mães a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) realizou na última quarta-feira (23) a festa das mães do grupo PAIF, "Rosas de Maria", na localidade Mundo Novo. O evento foi realizado através da equipe do CRAS II e o grupo que conta com mais de 50 mulheres. Na oportunidade, as participantes festejaram, brincaram e ainda dançaram ao som da banda Arrocha Produção.

O psicólogo do CRAS II, Jaelton Jakson, palestrou e falou sobre a afetividade de ser mãe. A coordenadora do CRAS II, Jakeline Santos; a assistente social, Socorro Rodrigues e a coordenadora do centro social, Rosário Batalha; participaram do evento e fizeram dinâmicas de grupo pra animar o ambiente. O chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal, Sérgio Motta, também marcou presença, representando o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique.

A secretária Martina Costa falou como são importantes esses encontros sociais, que elevam a autoestima e proporciona mudanças de pensamentos e comportamentos; e ainda parabenizou as mães pelo seu dia. “Devemos comemorar o dia das mães o ano todo, as mães são guerreiras todos os dias, são incansáveis e carregam uma missão importante”, destacou.

