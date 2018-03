SEMASC realiza atividades com grupo de mulheres no Mundo Novo

Realizou-se no dia 09 de março uma série de atividades com o grupo de convivência na localidade Mundo Novo, zona rural de União. O evento foi coordenado pela equipe do CRAS II e contou com a presença do prefeito, Dr. Paulo Henrique e da secretária, Martina Cavalcante.



O encontro foi uma iniciativa da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) e contou com acolhimento, realização de dinâmicas, roda de conversa e palestra sobre os direitos da mulher.

Na ocasião, o prefeito da cidade, Dr. Paulo Henrique, falou aos participantes. “A mulher tem desempenhado um papel de grande importância na sociedade. Tem alcançado grandes conquistas e é uma luta contínua. Temos que reconhecer o valor de cada uma e é por isso que estamos apoiando as atividades que ressaltam este valor, esta importância aqui em nosso município. Aproveitamos para parabenizar a todas as mulheres”, destacou.

A secretária Martina Costa também participou e deu as boas vindas às mulheres da região. “Um encontro bem proveitoso, com troca de experiências e informações. A equipe fez um trabalho de conscientização com essas mulheres sobre os seus direitos como cidadãs e aproveitamos também para ter um momento de descontração com acolhimento, dinâmicas e outras atividades”, disse a secretária.

Ascom