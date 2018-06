SEMASC realiza arraiá com jovens, crianças e idosos em União

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) realizou nesta quinta-feira (21) o Arraiá dos Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). A programação contou com apresentação de quadrilhas, danças lanche para os presentes. Além do prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, estiveram participando do evento as secretárias Martina Cavalcante, Patrícia Costa e alguns servidores municipais.



A Secretária de Assistência Social, Martina Cavalcante, fala que esses períodos festivos são importantes para o desenvolvimento social. "A gente sempre comemora essas datas festivas. No nosso arraiá tivemos a participação do Caps e da APAE e é sempre bom contar com eles, pois, a gente consegue alcançar mais pessoas. O objetivo desse arraiá foi mostrar o que é a tradição cultural, promover alegria, brincadeiras, resgatar para essas crianças o que é a festa junina", comentou a secretária.

Para o prefeito, Dr. Paulo Henrique, o momento trouxe alegria e confraternização. “É sempre bom ver o sorriso no rosto desses jovens, das crianças, idosos. Toda essa gente que participa e recebe atendimento por parte da SEMASC. É gratificante ver e presenciar o resultado do trabalho desta equipe de profissionais competentes. Este é um momento de alegria e confraternizarmos uma tradição que é nossa!”, disse o gestor.

Ascom