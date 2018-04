SEMASC faz planejamento para atender famílias atingidas por alagamento

A equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC) esteve reunida na manhã desta segunda-feira (09) para traçar estratégias e oferecer soluções para as famílias que foram atingidas pelo alagamento, na Localidade Vereda, zona rural de União.



A secretária municipal, Martina Cavalcante, conversou com coordenadores e equipe técnica sobre o atendimento junto às famílias. “Com o período chuvoso temos recebido algumas situações que devemos acompanhar de perto e dar apoio. Na localidade Veredas estamos atuando junto às famílias que foram atingidas com o alagamento, resultado das últimas chuvas. Estamos oferecendo atendimento e apoio neste momento tão difícil. Estamos nos reunindo para trabalhar junto a outras demandas que possam surgir também neste período”, destacou.

A equipe técnica de referência do CRAS II, a secretária de Assistência Social, Martina Cavalcante e o mestre de obras da prefeitura se deslocaram até o local para verificar de perto a situação em que essas famílias se encontram e com isso tomar as medidas cabíveis.

Ascom