SEMASC entrega certificados de cursos profissionalizantes

Na manhã desta quinta-feira (31), a Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania (SEMASC) realizou a entrega dos certificados de conclusão para os participantes dos cursos profissionalizantes que foram realizados gratuitamente nos últimos meses, tanto pela própria secretaria, como os mais recentes que foram ofertados em parceria com o SENAC.

A solenidade que marcou a entrega dos certificados foi realizada no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município e contou com a presença do prefeito, Dr. Paulo Henrique; da secretária de Ação Social e Cidadania, Martina Costa; do vice-prefeito, Lauro Nery; da secretária de Cultura e Turismo, Patrícia Costa; da vereadora, Eliane Costa; do vereador, Frankilandy; da diretora da PREVI, Erna Pierote; da assessora técnica da SEMASC, Janaína Mapurunga; de servidores municipais e os alunos dos cursos. Ao final da solenidade, foi realizada a distribuição de brindes aos participantes.

Foram ofertados cursos de: produção de biscuit, técnicas de penteado e depilação, produção de pães caseiros, oficina de decoração com uso de balões, oficina de cabeleireiro, entre outros. Na oportunidade, além da entrega dos diplomas, os participantes participaram de uma palestra sobre empreendedorismo que foi ministrada pela assessora técnica da SEMASC, Janaína Mapurunga.

“Hoje é um dia especial para todas essas pessoas. É a certeza de novas oportunidades, de um novo aprendizado e a certeza da possibilidade de obter uma renda extra por meio da nova profissão. Estamos felizes com os resultados dos cursos que ofertamos e também com a parceria com o SENAC e é apenas o começo. Com isso estamos valorizando os profissionais e artesãos do nosso município e descobrindo novos talentos. Estamos pleiteando mais cursos, oficinas e mais oportunidades”, destacou a secretária.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, parabenizou os concludentes. "É um novo tempo pra todos vocês que agora contam com mais conhecimento e consequentemente mais oportunidade. Vão colher os frutos de tudo isso muito em breve e para nós é motivo de orgulho fazer parte. Continuaremos apoiando e buscando mais oportunidades para a nossa população", destacou.