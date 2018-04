SEMASC e Polícia Militar realizam solenidade de compromisso à bandeira

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), junto com a Polícia Militar, realizou no dia 23 de abril a solenidade de compromisso à bandeira na Junta Militar de União.

Na ocasião, jovens que completam 18 anos em 2018 receberam o Certificado de Reservista, documento essencial para todo brasileiro do sexo masculino com idade superior a 18 anos.

O documento deve ser tirado no primeiro semestre do ano em que o jovem completa 18 anos. Para isso, basta se dirigir até a SEMASC, no Centro de União, com RG, CPF e fotos 3x4.

Na oportunidade participaram do evento o prefeito de União, Dr. Paulo Henrique; o secretário de Gabinete, Sérgio Motta, o secretário de Educação, Marcone Martins; a secretária de Cultura e Turismo, Patrícia Costa; o Tenente Chagas e o Cabo Quaresma, da Polícia Militar de União e ainda Katiane Gualberto, representando a secretária Martina Cavalcante.

Ascom