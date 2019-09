Seleção Sub 11 vence e se classifica na Taça Clube em Teresina

A seleção de futebol infantil de União foi a primeira classificada na Taça Clube Sub 11. Ontem (24), os jovens atletas fizeram bonito no jogo contra o time Nena Gol, que aconteceu Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Com vitória de 1x0 nossos atletas já garantiram o primeiro lugar da chave.

O prefeito de União, Dr. Paulo Henrique, parabenizou o desempenho dos campeões. “Estamos felizes com os resultados que a seleção vem conquistando. Isso mostra que nossa cidade realmente tem grandes talentos e que isso começa muito cedo. Nossa gestão está de braços abertos e segue apoiando o Esporte”, frisou.

A secretária municipal de Esportes, Suely Medeiros, falou sobre os incentivos ao Esporte. “A Prefeitura, através da secretaria tem buscado incentivar essa prática no cotidiano. Fizemos uma seleção onde buscamos as nossas forças na zona rural e urbana, através das escolinhas que já funcionam e para nossa satisfação estamos muito bem representados. Temos muitos atletas bons dentro da nossa cidade!”, citou.

A seleção conta com 25 atletas e tem como técnicos os professores Paulo Peixe e Luís Monção, com ajuda de outros desportistas.