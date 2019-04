Secretário representa gestão em evento da SDR

O secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Amaury Rachid, representou a gestão municipal durante o lançamento do Plano Estadual do Desenvolvimento da Aquicultura, realizado na última sexta-feira (22). O evento aconteceu no auditório da Secretária do Estado de Desenvolvimento Rural (SDR) e reuniu representantes de vários municípios.



Para o secretário, investir na aquicultura se faz necessário também no município de União. “União está na rota dos municípios com forte potencial. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente vem mostrando o compromisso da gestão em buscar inovações para essa atividade tão forte em nossa cidade, sempre em parceria com Governo Estadual, através da SDR. Agradecer a companhia do Presidente da Associação dos Piscicultores de União, João de Deus, que sempre vem buscando melhorias para a categoria e, do prefeito Dr, Paulo Henrique, que nos dá o apoio necessário para melhorar a vida do homem do campo”, destacou.

SOBRE O PLANO

O plano é um documento elaborado e resultante da parceria da SDR com a Secretaria de Aquicultura e Pesca (SAP) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Através dele, um consultor da Organização das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura (FAO), atuou junto a SDR e instituições parceiras, realizando um levantamento detalhado sobre as necessidades, planejamentos, estruturas e ações voltadas para maior consolidação e êxito da atividade no Piauí nos próximos anos.