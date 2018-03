Secretário de Esportes participa da estreia do quadro A União que Trabalha

O secretário municipal de Esportes, França, esteve concedeu entrevista exclusiva à Rádio Vanguarda Educativa FM no início da tarde de hoje. Na oportunidade, França participou da estreia do quadro “A União que Trabalha”, espaço que é destinado a entrevistas sobre assuntos relevantes ao desenvolvimento do município.

Na oportunidade, França destacou ações realizadas por sua pasta durante o ano de 2017 e anunciou muitas novidades para o esporte unionense em 2018. “Estamos fazendo um trabalho com as categorias de base e já estamos colhendo os frutos deste trabalho. Também temos trabalhado a questão da valorização dos times, dos atletas não somente da cidade, como também do interior e isso tem sido muito bom”, explicou.

França destacou ainda que atualmente União está exportando atletas para outros municípios, o que trás uma maior visibilidade para o esporte local. Sobre as competições do município, o secretário parabenizou todos os organizadores e informou que a Prefeitura, através da secretaria continuará se fazendo presente e dando suporte da forma que é possível.

A UNIÃO QUE TRABALHA

O quadro A União que Trabalha será realizado todas as quartas-feiras, a partir das 13h, dentro do Programa Jornal da Vanguarda, apresentado pelo radialista Aldo Melo.

Ascom